Янчук о выходе Звонаревой в полуфинал парного Australian Open: «При удачном стечении обстоятельств есть шансы выиграть турнир»

Заслуженный тренер РСФСР по теннису Виктор Янчук в комментарии для «СЭ» оценил шансы россиянки Веры Звонаревой выиграть Australian Open в женском парном разряде.

В среду, 28 января Звонарева в паре с японкой Еной Шибахарой победила австралиек Кимберли Биррелл и Талию Гибсон (6:4, 6:7 (3:7), 7:5) в четвертьфинале турнира.

«У них вполне есть шансы пройти дальше. Я считаю, что здесь 50 на 50. Парный разряд вообще непредсказуем, но уровень этой пары достаточно высок для того, чтобы теоретически при удачном стечении обстоятельств даже выиграть Australian Open. Конечно, это дело везения, но потенциал у них есть. Вера — очень опытный игрок и теннисистка высокого класса. Все при ней: и техника, и тактика. Несмотря на то что она недавно возобновила карьеру, хочу отметить, что жанр парной игры вполне доступен для ветеранского тенниса. Там нет больших нагрузок, розыгрыши достаточно быстрые, плюс им вдвоем приходится держать корт. Поэтому у Веры все нормально, и она подходит для этой роли, чтобы еще играть и играть. Возраст не помеха», — сказал Янчук «СЭ».

В полуфинале Australian Open Звонарева и Шибахара сыграют против пары Элизе Мертенс (Бельгия)/Чжан Шуай (Китай).

(Мелания Титаева)