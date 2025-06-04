Янчук: «Бублик навяжет борьбу Синнеру, однако вряд ли сможет победить»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением о выступлении казахстанца Александра Бублика на «Ролан Гаррос».

«Бублик прекрасно играет, он выбил двух игроков из первой десятки на этом турнире. Я думаю, что он навяжет борьбу Синнеру, однако вряд ли сможет победить. Синнер находится в очень хорошей форме, он играет мощно и разнообразно, уверенно разбирается со всеми соперниками», — приводит слова Янчука ТАСС.

Бублик вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос», где встретится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.