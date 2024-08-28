Янчук: «Победа над Лайовичем придаст Медведеву уверенности»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил старт Даниила Медведева на US Open.

«Медведев нормально провел первый круг, в меру сложный, но полезный матч. Соперник был слабее, так что победа была вполне ожидаемой. Я надеюсь, что эта победа придаст ему уверенности, и он будет играть более быстро и точно», — сказал Янчук ТАСС.

Медведев в первом круге турнира Большого шлема победил серба Душана Лайовича со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:1.

Действующим победителем соревнований в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.