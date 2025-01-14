Янчук — о победе Медведева: «Не хватало остроты, чтобы разбить соперника в пух и прах»

Советский и российский теннисист Виктор Янчук прокомментировал победу Даниила Медведева в первом круге Australian Open — 2025.

«Нельзя сказать, что совсем еле-еле, но тем не менее, в борьбе на равных. Запас у Медведева был, он понадежнее играл, но остроты не хватало, чтобы все-таки соперника разбить в пух и прах. Не смог», — цитирует Янчука Vprognoze.ru.

В первом круге Даниил Медведев одолел 418-ю ракетку мира Касидита Самрея из Таиланда со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2.

В следующем круге 28-летний россиянин встретится Лернером Тиеном из США.