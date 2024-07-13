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Сегодня, 06:49

Янчук объяснил, почему Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале Уимблдона

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук назвал причины поражения россиянина Даниила Медведева от испанца Карлоса Алькараса (7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6) в полуфинале Уимблдона.

«Хоть Алькарас и переиграл Медведева, но в достойной, напряженной и обоюдоострой борьбе. Карлос является более универсальным игроком. Он в хорошей форме, моложе и быстрее, сильнее и точнее бил, достаточно уверенно и эффективно играл с лета. В обороне Алькарас тоже был очень хорош. Даниилу не хватало ударной скорости. Он в большинстве случаев не мог пробить соперника. Медведев больше очков набрал на рискованных ударах и ошибках соперника. Но этого оказалось недостаточно для победы», — приводит Vprognoze слова Янчука.

В финале Уимблдона Карлос Алькарас встретится с сербом Новаком Джоковичем.

Источник: Vprognoze.ru
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