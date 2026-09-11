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Янчук назвал Зверева явным фаворитом в полуфинале с Хачановым на US Open-2026

Янчук назвал Зверева явным фаворитом в полуфинале с Хачановым на US Open-2026

Сергей Ярошенко

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы российского теннисиста Карена Хачанова в полуфинальном матче US Open-2026 против второй ракетки мира немца Александра Зверева.

«Я считаю Зверева явным фаворитом, оценил бы шансы 80 на 20 в его пользу. Но Карен может удивить, ему должно быть психологически легче. Он не обязан выигрывать, от него мало что ждут, в то время как Зверев, будучи первым сеяным, должен подтверждать свой класс. Надеюсь, что матч пройдет в упорной борьбе», — цитирует Янчука ТАСС.

Матч Хачанова и Зверева состоится 11 сентября.

Карен Хачанов.Хачанов вновь в топ-4 лучших игроков US Open! Великолепный прорыв россиянина

Источник: ТАСС
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Теннис
US Open
Александр Зверев (теннис)
Виктор Янчук
Карен Хачанов
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