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Сегодня, 05:04

Янчук назвал закономерной победу теннисиста Рублева над Легечкой на US Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российский теннисист Андрей Рублев одержал ожидаемую победу над чехом Иржи Легечкой (6:3, 7:5, 6:4) в матче третьего круга US Open.

«Андрей сыграл хорошо, учитывая, что прошлый матч был для него очень тяжелым, — цитирует Янчука ТАСС. — Он смог восстановиться и уже в игре с Легечкой не оставил ему никаких шансов. У него хорошо работал удар справа, он хорошо двигался по корту, чех просто не успевал за нашим теннисистом. Закономерная победа, Андрей здорово играет на американских кортах в этом году».

Открытый чемпионат США является четвертым и последним в сезоне турниром «Большого шлема». Соревнования проводятся на покрытии «хард» и завершатся 8 сентября.

Источник: ТАСС
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Виктор Янчук
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