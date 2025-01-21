Янчук: «Поражение Павлюченковой от Соболенко было предсказуемым, но неожиданно борьба шла на равных»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил поражение российской теннисистки Анастасии Павлюченковой в матче с белоруской Ариной Соболенко в четвертьфинале Australian Open.

33-летняя россиянка уступила в трех сетах — 2:6, 6:2, 3:6.

«Поражение было предсказуемым, но неожиданно борьба шла на равных. Теннисистки играют в похожем стиле, обе бьющие, у них огромная ударная сила, которая пробивает любую оборону. Казалось бы, Соболенко должна была в двух сетах выигрывать, потому что она лидер мирового тенниса, но мы знаем, что она не очень устойчива психологически. Она обязана была выигрывать, и это на нее давило, из-за чего она играла противоречиво», — цитирует Янчука ТАСС.

В полуфинале Australian Open Соболенко встретится с испанкой Паулой Бадосой. 26-летняя белоруска выигрывала турнир «Большого шлема» в Мельбурне два года подряд.