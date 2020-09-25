Янчук назвал фаворитов Roland Garros

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что испанец Рафаэль Надаль не будет очевидным фаворитом Roland Garros в этом году. Турнир проходит в эти дни в Париже.

— Я бы не стал называть Надаля очевидным фаворитом в нынешнем году, — цитируют «Известия» Янчука. — По матчу с Диего Шварцманом было видно, что он далек от своей лучшей формы, но и списывать его со счетов тоже не надо. Все знают, какой он боец. Если говорить о его главных конкурентов, то сейчас в туре есть много ребят показывающих сильный теннис. Очень хорошие шансы у Доминика Тима. Из наших лучше всего способен выступить Медведев. Андрею Рублеву и Карену Хачанову гораздо труднее показывать результат на грунте, чем на жестком покрытии. Здесь надо играть в более вариативный теннис, быть терпеливее, создавать больше остроты. Рублев хоть и прибавил в этом году, но вряд ли пройдет далеко. А вот Медведева мы вполне можем увидеть в полуфинале. Он хоть и проиграл французу Уго Умберу на грунте, но показал довольно разносторонний теннис, отлично укорачивал.

В женском разряде, на мой взгляд, очень неплохие шансы на победу имеет Осака. Халеп тоже есть среди кандидатов, но я не считаю ее главным фаворитом, а вообще победить у женщин действительно могут многие. Это добавляет интереса. Если говорить про наших теннисисток, то для них выход в четвертьфинал будет праздником. Александрова пока не готова конкурировать на самом высоком уровне, Кузнецова? где-то играет, потом пропадает. Такое ощущение, что она утратила веру в себя. Плюс возраст дает о себе знать.