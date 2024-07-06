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Сегодня, 20:40

Медведев обыграл Штруффа и пробился в четвертый круг Уимблдона-2024

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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом в третьем круге Уимблдона-2024 — 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3).

Штруфф десять раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырех заработанных. У Медведева 12 эйсов, пять двойных и пять реализованных брейков из 11.

После поражения Романа Сафиуллина в третьем круге Уимблдона Медведев остался единственным представителем России на турнире «Большого шлема» в мужском одиночном разряде.

В четвертом круге соревнований Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым (10-я ракетка мира).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:1, 6:3, 4:6, 7:6 (7:3)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Григор Димитров
Даниил Медведев
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