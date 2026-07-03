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3 июля, 12:30

Ян-Леннард Штруфф — Даниил Медведев: прямая трансляция матча Уимблдона

Ян-Леннард Штруфф и Даниил Медведев сыграют в третьем круге Уимблдона 3 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Getty Images

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф и россиянин Даниил Медведев сыграют в третьем круге Уимблдона в пятницу, 3 июля. Матч пройдет на корте № 3 Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне (Великобритания). Начало — не ранее 14.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций турниров «Большого шлема». В прямом эфире трансляции появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Следить за ходом встречи по геймам и за результатом игры Штруфф — Медведев можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

36-летний Штруфф занимает 74-е место в рейтинге ATP. Во втором раунде Ян-Леннард обыграл американца Брэндона Накашиму (4:6, 7:6, 7:6, 6:7, 7:6).

30-летний Медведев занимает 9-е место в рейтинге ATP. На предыдущей стадии россиянин победил испанца Даниэля Мериду-Агилара (3:6, 6:3, 7:5, 6:2).

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Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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