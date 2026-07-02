Штруфф сыграет с Медведевым в третьем круге Уимблдона

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф обыграл американца Брэндона Накашиму во втором круге Уимблдона — 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:6 (10:7).

Встреча длилась 4 часа 25 минут. Штруфф 45 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. На счету его соперника 41 эйс, 2 «двойные» и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

В третьем круге немец сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Брэндон Накашима (США, 28) — 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 7:6 (10:7)