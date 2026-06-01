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1 июня, 06:22

Меншик: «Рублев — отличный парень и боец»

Руслан Минаев

Чешский теннисист Якуб Меншик прокомментировал победу над россиянином Андреей Рублевым (6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3) в четвертом круге «Ролан Гаррос».

«Я очень доволен свои выступлением. Андрей — отличный парень, отличный боец — он показал это. Он отыгрался, уступив два сета и показал невероятный теннис, сделал множество отличных ударов. Импульс был на его стороне.

Мне было очень тяжело, даже после счета 2-0 по сетам, моментами я чувствовал, что проигрываю. Я просто рад, что отыгрался в пятом сете и перехватил инициативу», — сказал Меншик во время интервью на корте.

Россиянин Андрей Рублев проиграл чеху Якубу Меншику в&nbsp;матче четвертого круга &laquo;Ролан Гаррос&raquo;.«Не знаю, надо ли ему вообще продолжать». Рублев в драматичном матче проиграл Меншику на «Ролан Гаррос»

Соперником Меншик в 1/4 финала станет бразилец Жоао Фонсека.

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Ролан Гаррос
Андрей Рублев
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