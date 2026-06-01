Рублев проиграл Меншику в четвертом круге «Ролан Гаррос»

Чешский теннисист Якуб Меншик победил россиянина Андрея Рублева в матче четвертого круга «Ролан Гаррос» — 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 48 минут. 28-летний Рублев (13-й номер мирового рейтинга) выполнил восемь подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-поинтов из 15. На счету его 20-летнего соперника (27-я ракетка мира) 13 эйсов, 9 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-поинта (из 18).

Следующим соперником Меншика станет победитель пары Каспер Рууд (Норвегия, 15) — Жоау Фонсека (Бразилия, 28).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» «Ролан Гаррос»

Общий призовой фонд 71 600 000 долларов

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Якуб Меншик (Чехия, 26) — Андрей Рублев (Россия, 11) — 6:3, 7:6 (8:6), 4:6, 2:6, 6:3

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