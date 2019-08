«Я выиграл из-за вас». Даниил Медведев обратился к болельщикам, которым показал средний палец

Россиянин Даниил Медведев после победы над испанцем Фелисиано Лопесом в третьем круге US Open обратился к болельщикам. В конце первого сета Медведев показал им средний палец.

— Так устал, что вчера у меня начались судороги, — сказал Медведев после встречи. — Хочу, чтобы все вы знали, когда ляжете ночью спать — я выиграл из-за вас. Чем больше вы это делаете, тем больше побеждаю. Хочу, чтобы вы знали, это даст мне энергию на следующие 5 матчей. Для вас, ребята.

Medvedev wins, then asks for all the boos. Receives a finger from a member from the crowd for his troubles.



To crowd: «I want all of you to know, when you sleep tonight, I won because of you. The energy you gave. The more you do this, the more I win.»@Eurosport_RU #USOpen pic.twitter.com/4umohtIfrK