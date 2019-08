«Я тебя найду». Новак Джокович повздорил со зрителем

Серб Новак Джокович, который является действующим чемпионом US Open, перед матчем третьего круга с американцем Денисом Кудлой поругался со зрителем, который предложил ему сняться с турнира из-за болей в плече.

— Я тебя потом найду. Поверь мне, я тебя найду, — сказал Джоковича после того, как подошел к кричавшему зрителю.

Oh wow.. Djokovic getting into a tiff with one of the fans in the middle of his warm-up. Not happy with something that was said. @BenRothenberg @bgtennisnation pic.twitter.com/cAXeMpj6s0