"Я спустился с небес в ад". Тим - о поражении от Надаля

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал поражение испанского теннисиста Рафаэля Надаля в финале турнира "Большого шлема" Roland Garros. Он отметил, как сложно выиграть трофей в настоящее время.

– Я спустился с небес в ад, – приводит пресс-служба АТР слова Тима.– Нужно победить семь хороших игроков, чтобы выиграть этот турнир. К концу вы должны победить одну или две легенды, у которых по 15 или больше "Больших шлемов". Это уникальная и жестокая вещь в нашем спорте, в теннисе, что я выиграл шесть удивительных матчей. Вчера я обыграл одну из самых больших легенд нашей игры.

Не прошло и 24 часов, как я должен выйти на корт против другой удивительной легенды . Это также показывает, как трудно в наши дни выиграть "Большой шлем". Вот что я имел в виду вчера. Я был так счастлива, с такой хорошей победой. Но мне не удалось осуществить свою самую большую мечту в теннисе, так что я не чувствую себя так хорошо, как вчера.