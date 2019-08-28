«Я неправильно выбрал слова». Кирьос объяснил слова про коррупцию в ATP

Австралийский теннисист Ник Кирьос объяснил свои слова про коррупцию в ATP после победы над Стивом Джонсоном (6:3, 7:6 (7:1), 6:4) в первом раунде US Open.

— Хотел бы объяснить свои слова о коррупции в ATP, — написал австралиец в своем Twitter. — Я неправильно выбрал слова. Имел в виду двойные стандарты, а не коррупцию.

Знаю, что мое поведение временами бывает спорным, и меня за это наказывали, иногда справедливо. Сейчас я имел в виду, что некоторые игроки ведут себя так же, но их не наказывают, это меня волнует.

Признаю, что заслуживал штрафы и наказания, но рассчитываю на объективность без всяких исключений. Пока что я этого не видел.

Кирьосу грозит дисквалификация за обвинения АТР в коррупции