Фетисов об Андреевой: «У нее есть все составляющие, чтоб войти в когорту великих теннисисток»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал победу Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос». Россиянка в двух сетах обыграла польку Майю Хвалиньскую — 6:3, 6:2.

«Мирра — молодец. Она казалось бы недавно ворвалась в теннисную элиту и заставила о себе говорить с первых шагов. Наконец она выиграла свой первый шлем. Будем радоваться за нее дальше. Характер у нее есть, а все остальное она уже доказала. У нее есть все составляющие, чтоб войти в когорту великих теннисисток не только нашей страны», — сказал Фетисов «СЭ».

19-летняя Андреева впервые в карьере играла в финале турнира «Большого шлема» и стала первой россиянкой с 2014 года, которой удалось завоевать титул. Мирра выиграла шестой турнир в одиночном разряде в карьере и третий в сезоне-2026.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max