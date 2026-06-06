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6 июня, 18:51

Фетисов об Андреевой: «У нее есть все составляющие, чтоб войти в когорту великих теннисисток»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал победу Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос». Россиянка в двух сетах обыграла польку Майю Хвалиньскую — 6:3, 6:2.

«Мирра — молодец. Она казалось бы недавно ворвалась в теннисную элиту и заставила о себе говорить с первых шагов. Наконец она выиграла свой первый шлем. Будем радоваться за нее дальше. Характер у нее есть, а все остальное она уже доказала. У нее есть все составляющие, чтоб войти в когорту великих теннисисток не только нашей страны», — сказал Фетисов «СЭ».

19-летняя Андреева впервые в карьере играла в финале турнира «Большого шлема» и стала первой россиянкой с 2014 года, которой удалось завоевать титул. Мирра выиграла шестой турнир в одиночном разряде в карьере и третий в сезоне-2026.

Мирра Андреева.Мирра — королева Франции! 19-летняя россиянка покорила «Ролан Гаррос» и вошла в историю

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Ролан Гаррос
Вячеслав Фетисов
Мирра Андреева
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