Вупи Голдберг – о Доминике Тиме: "Тебя никто не знает"

Американская актриса Вупи Голдберг раскритиковала австрийца Доминика Тима, которому после победы над Пабло Куэвасом в третьем круге Roland Garros пришлось прервать пресс-конференцию. Это произошло после того, как в зале появилась Серена Уильямс, проигравшая Софии Кенин.

– Парень, тебя никто не знает, – цитирует Голдберг Daily Express. – Возможно, ты хорош в теннисном мире, но факт того, что Серена рано вылетела – это большое событие. Люди хотят знать, что случилось и как она себя чувствует. Не думаю, что она вообще хотела бы с кем-либо говорить о поражении, не думаю, что у неё был такой план! Перестань быть дураком и не обвиняй ее.

За право выйти в полуфинал Roland Garros 25-летний Тим сразится с россиянином Кареном Хачановым.

Доминика Тима попросили освободить конференц-зал из-за Серены Уильямс. Он был в ярости