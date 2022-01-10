Временный поверенный в делах Сербии в России прокомментировал скандал с Джоковичем в Австралии

Временный поверенный в делах Сербии в России Славолюб Царич рассказал, знал ли сербский теннисист Новак Джокович, что его медотвод утвержден.

«Подробностями насчет этого я не располагаю, но нужно подчеркнуть, что правила для въезда в страну должны быть четкими и не допускать различных трактовок, как в данном случае», — заявил Царич в интервью RT.

Он подчеркнул, что все должны быть равны.

«Я не вижу здесь какой-то дискриминации в вопросе отношения к обычным людям и таким звездам, как Новак Джокович. Правила въезда в страну должны быть четкими для всех», — добавил Царич.

Ранее Царич заявил, что скандал с Джоковичем может помешать подготовке к Australian Open.

5 января теннисист прибыл в Австралию для участия в Australian Open. Однако австралийские официальные власти аннулировали визу Джоковича, так как он не смог предоставить убедительных доказательств, что ему положен медотвод от вакцинации против COVID-19. Джокович подал апелляцию, суд ее удовлетворил. При этом отмечалось, что окончательное решение по австралийской визе для Джоковича будет принято 11 января.