Впервые за 22 года на «Ролан Гаррос» сыграли 30 пятисетовых матчей

На «Ролан Гаррос» — 2023 впервые с 2001-го сыграли 30 пятисетовых матчей.

3 июня японец Йошихито Нишиока в третьем круге обыграл Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) со счетом 3:6, 7:6 (10:8), 2:6, 6:4, 6:0. Этот матч стал 30-м пятисетовиком на этом «Ролан Гаррос».

Всего пятый раз в Открытой эре на «Ролан Гаррос» минимум 30 раз разыграли пятый сет. Последний раз такое случилось в 2001-м, когда прошло 33 пятисетовика.