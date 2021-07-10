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Впервые в истории Уимблдона финал мужского одиночного разряда будет судить женщина

15:48
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Финальный матч Уимблдона в мужском одиночном разряде впервые в истории будет судить женщина, сообщает журналист Михал Самульски в Twitter.

Назначение на игру получила Мария Чичак из Хорватии.

В финале Уимблдона встретятся сербский теннисист Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини. Матч состоится 11 июля.

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