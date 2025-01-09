Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:29

Впервые с 2015 года в сетку «Большого шлема» из квалификации вышли три тинейджера

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В основную сетку мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии-2025 через квалификацию вышли три тинейджера.

Этими спортсменами стали 18-летний бразилец Жоао Фонсека и 19-летние испанец Мартин Ландалус и американец Ленер Тин.

Как сообщает пресс-служба Australian Open, впервые с 2015 года столько молодых игроков прошли квалификационный отбор в турнире «Большого шлема». В 2015-м на US Open в основную сетку попали четыре юных теннисиста: немец Александр Зверев, россиянин Андрей Рублев, американец Томми Пол и швед Элиас Имер.

Открытый чемпионат Австралии по теннису — первый турнир «Большого шлема» в сезоне. В 2025 году матчи основной сетки «мейджора» в Мельбурне пройдут с 12 по 26 января.

Australian Open 2025: расписание и результаты матчей, сетка турнира у мужчин и женщин, онлайн-трансляции игровых дней, новости и обзоры — в нашем разделе о турнире «Большого шлема».

Теннис
Australian Open
Читайте также
Владелец «Вашингтона» Леонсис рассказал о первой встрече с Овечкиным
СКА растоптан «Спартаком», так больно Ротенбергу еще не делали, сотая победа Профессора. Что произошло в КХЛ 8 января
Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме
Два немецких тренера отстранены от работы из-за признаний гимнасток
Президент Приднестровья назвал российский газ гуманитарной помощью
На загоревшемся от атаки БПЛА предприятии в Саратовской области развернули оперштаб
Популярное видео
Ларионов сдержал обещание и Кубок Дружбы в Туле
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Неужели Россия сыграет на ближайшем ЧМ?
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торпедо» может не попасть в плей-офф
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Медведев и Рублев могут встретиться в 1/8 финала. Итоги жеребьевки Открытого чемпионата Австралии
Полина Кудерметова пробилась в основную сетку Australian Open
Медведев и Рублев могут сыграть в четвертом круге Australian Open-2025
Мирра Андреева сыграет с Боузковой в первом круге Australian Open
Захарова и Астахова проиграли в полуфинале квалификации Australian Open
Кудерметова обыграла Младенович и вышла в финал квалификации Australian Open
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Полина Кудерметова пробилась в основную сетку Australian Open

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости