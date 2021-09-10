Впервые с 1999 года в финале турнира «Большого шлема» встретятся теннисистки моложе 20 лет
07:50
В финале US Open встретятся 18-летняя британка Эмма Радукану и 19-летняя канадка Лейла Фернандес.
Это первый финал турнира «Большого шлема» за 22 года, в котором сыграют теннисистки младше 20 лет. В 1999 году 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.
В 1/2 финала US Open представительница Канады в трех сетах переиграла белорусску Арину Соболенко (7:6, 4:6, 6:4). Теннисистка из Британии обыграла гречанку Марию Саккари (6:1, 6:4).
Отметим, Радукану и Фернандес проведут первый финал с участием «несеянных» игроков с момента начала Открытой эры.
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