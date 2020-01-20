Возняцки вышла во второй круг Australian Open, Крейчикова сыграет с Александровой
Каролин Возняцки в первом круге Australian Open обыграла американку Кристи Ан — 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 26 минут. После турнира датчанка завершит карьеру.
В параллельной встрече чешка Барбора Крейчикова обыграла эстонку Кайю Канепи — 7:6 (7:3), 2:6, 6:3. Во втором круге победительница пары встретится с россиянкой Екатериной Александровой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Каролин Возняцки (Дания) — Кристи Ан (США) — 6:1, 6:3
Энн Ли (США, Q) — Лизетт Кабрера (Австралия, WC) — 7:6(7:4), 7:6(12:10)
Тамара Зиданшек (Словения) — Хан На Лэ (Корея, WC) — 6:3, 6:3
Барбора Крейчикова (Чехия, Q) — Кайя Канепи (Эстония) — 7:6(7:3), 2:6, 6:3