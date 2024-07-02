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Сегодня, 22:25

Возняцки победила Паркс за 54 минуты и вышла во второй круг Уимблдона

Сергей Разин
корреспондент
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Датская теннисистка Каролин Возняцки в первом круге Уимблдона обыграла американку Алисию Паркс со счетом 6:2, 6:0.

Встреча продолжалась 54 минуты. На счету 33-летней датчанки 2 эйса, двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 5.

Во втором круге Возняцки встретится с канадкой Лейлой Фернандес.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Каролин Возняцки (Дания, WC) — Алисия Паркс (США, Q) — 6:2, 6:0

Дарья Снигур (Украина, Q) — Осеан Доден (Франция) — 6:4, 6:0

Далма Галфи (Венгрия, Q) — Майар Шериф (Египет) — 6:1, 6:2

Робин Монтгомери (США, Q) — Оливия Гадеки (Австралия, Q) — 6:4, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан) — Ангелик Кербер (Германия, WC) — 7:5, 6:3

Каролин Возняцки
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