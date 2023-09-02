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Сегодня, 00:37

Потопова в паре с Маттек-Сэндз проиграла во втором круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россиянка Анастасия Потопова в паре с американкой Бетани Маттек-Сэндз потерпела поражение во втором круге турнира US Open. В трех сетах они уступили Си Сувэй и Ван Синьюй.

Следующими соперницами тайско-китайской пары будут победители матча Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) — Элина Аванесян/Камилла Рахимова (Россия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Си Сувэй/Ван Синьюй (Тайвань/Китай, 8) — Бетани Маттек-Сэндз/Анастасия Потапова (США/Россия) — 3:6, 7:6 (7:4), 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/11/5/
Теннис
US Open
Дженнифер Брэди
Каролин Возняцки
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