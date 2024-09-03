Хаддад Майя обыграла Возняцки и вышла в четвертьфинал US Open

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Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя в 1/8 финала US Open обыграла датчанку Каролин Возняцки со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. На счету 28-летней бразильянки 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В четвертьфинале турнира Хаддад Майя встретится с Каролиной Муховой из Чехии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 22) — Каролина Возняцки (Дания) — 6:2, 3:6, 6:3