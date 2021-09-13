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«Вошел в историю». Медведев сфотографировался на фоне чемпионской стены

06:23
Даниил Медведев. Фото Twitter
Даниил Медведев. Фото Twitter
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Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

25-летний россиянин сфотографировался на фоне стены, где нанесены фамилии победителей турнира.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: Даниил Медведев выиграл US Open 2021, финал с Новаком Джоковичем, обзор, новости и материалы