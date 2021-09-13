«Вошел в историю». Медведев сфотографировался на фоне чемпионской стены

Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

25-летний россиянин сфотографировался на фоне стены, где нанесены фамилии победителей турнира.

Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».