«Вошел в историю». Медведев сфотографировался на фоне чемпионской стены
06:23
Российский теннисист Даниил Медведев в финале US Open обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4.
25-летний россиянин сфотографировался на фоне стены, где нанесены фамилии победителей турнира.
Для Медведева это четвертый титул в 2021 году 13-й титул ATP в карьере. Также Медведев впервые победил в турнире «Большого шлема». Джокович в случае победы мог оформить календарный «Большой шлем».
Engrained in #USOpen history ? pic.twitter.com/1crbnG9bkz— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2021
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