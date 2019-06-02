Вондроушова разгромила Севастову и вышла в четвертьфинал Roland Garros

Чешка Маркета Вондроушова стала первой четвертьфиналисткой турнира "Большого шлема" Roland Garros, обыграв в двух сетах латвийку Анастасию Севастову – 6:2, 6:0.
Встреча продолжалась 57 минут.
Следующей соперницей 19-летней Вондроушовой станет победительница пары Кайя Канепи (Эстония) – Петра Мартич (Хорватия).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Маркета Вондроушова (Чехия) – Анастасия Севастова (Латвия, 12) – 6:2, 6:0
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