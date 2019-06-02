13:25 | Теннис — "Большой шлем"

Вондроушова разгромила Севастову и вышла в четвертьфинал Roland Garros

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Чешка Маркета Вондроушова стала первой четвертьфиналисткой турнира "Большого шлема" Roland Garros, обыграв в двух сетах латвийку Анастасию Севастову – 6:2, 6:0.

Встреча продолжалась 57 минут.

Следующей соперницей 19-летней Вондроушовой станет победительница пары Кайя Канепи​ (Эстония) – Петра Мартич (Хорватия).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Маркета Вондроушова (Чехия) – Анастасия Севастова (Латвия, 12) – 6:2, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2019/11/

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