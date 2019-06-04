Вондроушова победила Мартич и сыграет с Контой в полуфинале Roland Garros

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова победила представительницу Хорватии Петру Мартич в четвертьфинале турнира "Большого шлема" Roland Garros - 7:6(7:1), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа.

В полуфинале 19-летняя Вондроушова сыграет с британкой Джоанной Контой, которая ранее победила американку Слоан Стивенс.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маркета Вондроушова (Чехия) - Петра Мартич (Хорватия, 31) - 7:6(7:1), 7:5

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