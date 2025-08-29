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29 августа 2025, 22:07

Вондроушова выбила Паолини в третьем круге US Open

Руслан Минаев

Чешка Маркета Вондроушова вышла в четвертый круг US Open.

В третьем круге 60-я ракетка мира победила итальянку Ясмин Паолини (8-я ракетка) со счетом 7:6 (7:4), 6:1. Матч длился 1 час 27 минут.

В четвертом круге победительница Уимблдона-2023 сыграет с Еленой Рыбакиной (Казахстан).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 90 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Маркета Вондроушова (Чехия) — Ясмин Паолини (Италия, 7) — 7:6 (7:4), 6:1

Источник: Сетка US Open
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US Open
Маркета Вондроушова
Ясмин Паолини
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