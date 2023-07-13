Вондроушова оценила игру Жабер перед финалом Уимблдона-2023

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова поделилась мнением об Онс Жабер, с которой сыграет в финале Уимблдона-2023.

Счет в личных встречах 3-3.

«Я чувствую, что в некоторых вещах мы одинаковы. Мы играем дропшоты и резанные. И мы уже несколько раз играли в этом году (Маркета оба матча выиграла). В прошлом году Онс был в финале Уимблдона. Она также была в финале US Open. Жабер привыкла играть финалы на турнирах «Большого шлема». Это будет тяжелый матч», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.

В полуфинале Уимблдона Вондроушова обыграла Элину Свитолину, а Жабер — Арину Соболенко.