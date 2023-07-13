Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:05

Вондроушова оценила игру Жабер перед финалом Уимблдона-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова поделилась мнением об Онс Жабер, с которой сыграет в финале Уимблдона-2023.

Счет в личных встречах 3-3.

«Я чувствую, что в некоторых вещах мы одинаковы. Мы играем дропшоты и резанные. И мы уже несколько раз играли в этом году (Маркета оба матча выиграла). В прошлом году Онс был в финале Уимблдона. Она также была в финале US Open. Жабер привыкла играть финалы на турнирах «Большого шлема». Это будет тяжелый матч», — сказала Вондроушова на пресс-конференции.

В полуфинале Уимблдона Вондроушова обыграла Элину Свитолину, а Жабер — Арину Соболенко.

Теннис
Уимблдон
Маркета Вондроушова
Онс Жабер
0
Читайте также
Научный подход, команда-семья и выборы «воина матча». Что нужно знать о новом клубе Кузяева
«Вашингтон» никогда не был приоритетом для Мичкова на драфте. Почему это не должно удивлять и шокировать
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Демин не смог выйти в полуфинал парного юниорского Уимблдона
Даниил Медведев — Карлос Алькарас: время начала матча и трансляция 1/2 финала Уимблдона
Вондроушова — о выходе в финал Уимблдона: «Просто безумие»
Алькарас — Медведев, Синнер — Джокович: расписание 14 июля на Уимблдоне
Жабер стала первой теннисисткой с 28 победами на траве со времен Шараповой
Драма Соболенко на Уимблдоне. Белоруска упустила путевку в финал и звание первой ракетки мира
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Медведев — Карлос Алькарас: время начала матча и трансляция 1/2 финала Уимблдона

Демин не смог выйти в полуфинал парного юниорского Уимблдона
Новости
RSS RSS
Все новости