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Вондроушова — о давлении на Уимблдоне-2024: «Вижу здесь плакаты, мое имя повсюду»

Алина Савинова
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала вылет с Уимблдона-2024 после поражения в первом круге.

На старте турнира 6-я ракетка мира уступила представительнице Испании Джессике Бусас Манейро со счетом 4:6, 2:6.

«Даже если хочешь не думать о защите титула, все равно подобные мысли беспокоят постоянно. Я же вижу здесь плакаты, мое имя повсюду. Было потрясающе вернуться на Центральный корт. Матч получился очень тяжелым. Чувства смешанные, но мне нравится быть здесь. Я бы хотела задержаться подольше, но сегодня было очень трудно», — приводит Express слова спортсменки.

В 2023 году Вондроушова дошла до финала турнира «Большого шлема», где победила Онс Жабер из Туниса. Она стала первой теннисисткой на Уимблдоне за последние 30 лет, которая после прошлогоднего финала не смогла преодолеть барьер первого круга. В последний раз это не удавалось немке Штеффи Граф в 1994 году.

Источник: https://www.express.co.uk/sport/tennis/1918086/Marketa-Vondrousova-Wimbledon
Теннис
Уимблдон
Маркета Вондроушова
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