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Сегодня, 17:29

Волынец может сыграть с Кудерметовой во втором круге Уимблдона

Виктория Кравченко
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Американка Кэти Волынец обыграла Марию Карле в первом круге Уимблдона — 6:2, 7:5. Встреча длилась 2 часа 9 минут.

Во втором круге Волынец сыграет с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Вероника Кудерметова (Россия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кэти Волынец (США, Q) — Мария Карле (Аргентина) — 6:2, 7:5

Уимблдон
Вероника Кудерметова
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