Волынец может сыграть с Кудерметовой во втором круге Уимблдона
Американка Кэти Волынец обыграла Марию Карле в первом круге Уимблдона — 6:2, 7:5. Встреча длилась 2 часа 9 минут.
Во втором круге Волынец сыграет с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия, 31) — Вероника Кудерметова (Россия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Кэти Волынец (США, Q) — Мария Карле (Аргентина) — 6:2, 7:5
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