Власти штата Виктория отказались помогать Джоковичу в получении визы в Австралию

Министр занятости штата Виктория Джала Пулфорд заявила, что власти штата не будут помогать сербскому теннисисту Новаку Джоковичу в получении визы в Австралию.

«Федеральное правительство спросило нас, поддержим ли мы заявление Джоковича на получение визы в Австралию, — написала Пулфорд в Twitter. — Власти штата не будут оказывать Новаку индивидуальную поддержку при подаче заявления на получение визы для участия в Australian Open. Одобрение виз является делом федерального правительства, а получение медицинских исключений — делом врачей».

Ранее Джокович сообщил, что получил медицинское исключение для участия в Australian Open, который пройдет с 17 по 30 января.

Напомним, что для поездки в Австралию необходима прививка от коронавируса. При этом на территорию страны пускают лишь тех, кто привился вакцинами от Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen, Sinovac, Sinopharm China и Bharat Biotech.

Джокович неоднократно отказывался отвечать на вопрос о том, привит ли он. Сербский теннисист является восьмикратным победителем Australian Open. Он выиграл три последних турнира «Большого шлема» в Австралии подряд.