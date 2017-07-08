Владимир Камельзон: "Кузнецова может выиграть Уимблдон"

Тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон выразил мнение, что Светлана Кузнецова способна выиграть Уимблдонский турнир-2017. Россиянка победила в матче третьего круга Полону Херцог (6:4, 6:0) и в 1/8 финала встретится с победительницей матча Агнешка Радванска - Тимеа Бачински.

- Такое впечатление, что Светлана набрала игру, почувствовала травяное покрытие, крепко стоит на ногах, - цитирует "Р-Спорт" Камельзона. - Эта трава ее не мучает. Технически и физически, как мне кажется, она сегодня подготовлена лучше, чем всегда. У нее есть все шансы пройти еще дальше, мотивация у нее крепкая. Плюс - на ее стороне огромный опыт.

Думаю, два-три круга она точно пройдет, а дальше будет потруднее, но если у Светы будет кураж, она может этот Уимблдон и выиграть. И это будет не сенсация, а победа российского тенниса.