Яковенко: «Фонсека и Тьен показывают великолепный теннис на уровне мировой двадцатки»

Бывший пресс-секретарь Федерации тенниса России Виталий Яковенко прокомментировал игру молодых теннисистов на Australian Open-2025.

«Фонсека, хоть и уступил во втором круге AO-2025, выглядел очень достойно. С тем же Тьеном они играли в финале молодежного Итогового турнира. Эти теннисисты показывают великолепный теннис на уровне мировой двадцатки. Поэтому здесь рейтинг не имеет никакого значения», — цитирует Vprognoze.ru Яковенко.

18-летний Жоао Фонсека во втором круге Australian Open-2025 проиграл итальянцу Лоренцо Сонего, а 19-летний Лернер Тьен обыграл Даниила Медведева и вышел в третий круг AO-2025.