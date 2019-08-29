Винус Уильямс во время матча US Open заказала кофе прямо на корт. Видео

Америкака Винус Уильямс во время матча второго круга US Open против украинки Элины Свитолиной попросила принести ей кофе на корт. Это произошло после поражения в первом сете.

Болбой подошел к тренеру Уильямс Эрику Хетчмэну. Получив напиток, он побежал к теннисистке, Однако не догнал спортсменку и оставил кофе на столе. Уильямс вернулась на корт и выпила кофе. Это не помлогло американке. Она проиграла Свитолиной со счетом 4:6, 4:6.