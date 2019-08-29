Винус Уильямс во время матча US Open заказала кофе прямо на корт. Видео
10:20
Америкака Винус Уильямс во время матча второго круга US Open против украинки Элины Свитолиной попросила принести ей кофе на корт. Это произошло после поражения в первом сете.
Болбой подошел к тренеру Уильямс Эрику Хетчмэну. Получив напиток, он побежал к теннисистке, Однако не догнал спортсменку и оставил кофе на столе. Уильямс вернулась на корт и выпила кофе. Это не помлогло американке. Она проиграла Свитолиной со счетом 4:6, 4:6.
«Coffee delivery for Ms. Williams...— US Open Tennis (@usopen) August 28, 2019
...Ms. Williams?»
???@Venuseswilliams | #USOpen pic.twitter.com/M3gmy1rDra
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