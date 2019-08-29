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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Винус Уильямс во время матча US Open заказала кофе прямо на корт. Видео

10:20

Америкака Винус Уильямс во время матча второго круга US Open против украинки Элины Свитолиной попросила принести ей кофе на корт. Это произошло после поражения в первом сете.

Болбой подошел к тренеру Уильямс Эрику Хетчмэну. Получив напиток, он побежал к теннисистке, Однако не догнал спортсменку и оставил кофе на столе. Уильямс вернулась на корт и выпила кофе. Это не помлогло американке. Она проиграла Свитолиной со счетом 4:6, 4:6.

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