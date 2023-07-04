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Сегодня, 09:27

Винус Уильямс объяснила, почему не пожала руку судье после поражения от Свитолиной

Иван Торопцев
Корреспондент
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Винус Уильямс.
Фото Reuters

Американская теннисистка Винус Уильямс объяснила, почему не стала пожимать руку судье после поражения от украинки Элины Свитолиной (4:6, 3:6) в матче первого круга Уимблдона.

В последнем розыгрыше встречи после удара Свитолиной был засчитан аут, но после просмотра повтора судья изменил решение и засчитал очко в пользу украинки.

«Я полностью не согласна с этим решением», — приводит The Guardian слова 43-летней Уильямс.

Во втором круге Уимблдона соперницей Свитолиной станет бельгийка Элисе Мертенс.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/11/5/
Теннис
Уимблдон
Винус Уильямс
Элина Свитолина
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