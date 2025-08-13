Винус Уильямс получила уайлд-кард на US Open

Организаторы US Open опубликовали список обладателей уайлд-кард турнира.

Среди женщин обаладелями уайлд-кард стали Винус Уильямс, Клерви Нгуну, Джульетта Пареха, Кэти Макнелли, Валери Глозман, Алисса Ан (все — США), Каролин Гарсия (Франция) и Талия Гибсон (Австралия).

У мужчин — Брендон Холт, Нишеш Басаваредди, Тристан Бойер, Эмилио Нава, Стефан Достанич, Дарвин Бланч (все — США), Валентин Ройер (Франция) и Тристан Скулкейт (Австралия).

Турнир пройдет в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.