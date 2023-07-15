Виландер: «Джокович играет лучше, чем когда-либо»

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер прокомментировал победу серба Новака Джоковича над итальянцем Янником Синнером в полуфинале Уимблдона-2023.

«Мне показалось, что Джокович с самого начала играл более агрессивно. Яннику было трудно обороняться. Думаю, Новак все так и задумывал. Сейчас он играет лучше, чем когда-либо? Да, я бы сказал, что так и есть. Он выступал не против Надаля или Федерера, но его игра движется в правильном направлении, он заметно прибавил», — цитирует Виландера Eurosport.

В финале турнира Джокович сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым. Матч между сербским и испанским теннисистами пройдет 16 июля и начнется в 16.00 по московскому времени.