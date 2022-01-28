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Сегодня, 21:21

Виландер поделился мнением о финальном матче Australian Open между Надалем и Медведевым

Анна Горшкова
Корреспондент

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер поделился мнение о предстоящем финале Australian Open между Рафаэлем Надалем и Даниилом Медведевым.

«Два лучших игрока турнира вышли в финал. Но я не думал, что Рафа Надаль будет одним из игроков, которые дойдут до финала.

Я не очень понимаю, как сложится воскресный матч. Это будет абсолютно чудовищный по физической нагрузке марафонский матч, в котором оба игрока будут искать способ выбраться из любых ям, в которые они попадут. Вопрос будет заключаться в том, кто попадет в яму, кто именно окажется в яме, когда матч достигнет четвертого часа", — приводит слова Виландера Tennis Head.

Также он заявил, что не знает кто выиграет в финале.

«Я не могу сказать, кто победит, потому что не знаю. Медведев может играть против форхенда Надаля. Но он получает больше штрафных очков на подаче, чем Рафа. Этих очков ему может хватить, чтобы преодолеть финишную черту», — добавил он.

Финал Australian Open пройдет 30 января. Начало — в 11.30 по московскому времени.

Источник: https://tennishead.net/i-dont-know-if-medvedev-can-hang-with-rafa-at-his-best-fears-slam-winning-legend/
Теннис
Даниил Медведев
Рафаэль Надаль
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