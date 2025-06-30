Жабер снялась по ходу матча с Томовой на старте Уимблдона
Представительница Туниса Онс Жабер не смогла доиграть матч первого круга Уимблдона против Виктории Томовой из Болгарии.
59-я ракетка мира снялась при счете 7:6 (7:5), 2:0 в пользу болгарки. Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту.
В первом сете Жабер почувствовала себя плохо, врачи оказывали ей помощь на протяжении 14 минут.
Томова во втором круге турнира «Большого шлема» сыграет против победительницы матча Сонай Картал (Великобритания) — Елена Остапенко (Латвия, 20).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Томова (Болгария) — Онс Жабер (Тунис) — 7:6 (7:5), 2:0 отказ 2-го игрока
