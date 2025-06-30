Жабер снялась по ходу матча с Томовой на старте Уимблдона

Представительница Туниса Онс Жабер не смогла доиграть матч первого круга Уимблдона против Виктории Томовой из Болгарии.

59-я ракетка мира снялась при счете 7:6 (7:5), 2:0 в пользу болгарки. Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту.

В первом сете Жабер почувствовала себя плохо, врачи оказывали ей помощь на протяжении 14 минут.

Томова во втором круге турнира «Большого шлема» сыграет против победительницы матча Сонай Картал (Великобритания) — Елена Остапенко (Латвия, 20).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Томова (Болгария) — Онс Жабер (Тунис) — 7:6 (7:5), 2:0 отказ 2-го игрока