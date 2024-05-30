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Сегодня, 14:01

Потапова обыграла Голубич и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

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Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич во втором круге Открытого чемпионата Франции со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжилась 1 час 5 минут. Потапова дважды подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Голубич одна двойная и ни одного реализованного брейка из пяти.

В третьем круге «Ролан Гаррос» Потапова встретится с победительницей противостояния Синьюй Ван (Китай) — Виктория Томова (Болгария).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/rolandgarros/2024/11/6/
Ролан Гаррос
Анастасия Потапова
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