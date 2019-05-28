Виктория Азаренко вышла во второй круг Roland Garros

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв латвийку Елену Остапенко со счетом 6:4, 7:6 (7:4).
За выход в третий круг Азаренко поборется с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Анна Шмидлова (Словакия).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) - Елена Остапенко (Латвия) - 6:4, 7:6 (7:4)
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