16:40 | Теннис — "Большой шлем"

Виктория Азаренко вышла во второй круг Roland Garros

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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв латвийку Елену Остапенко со счетом 6:4, 7:6 (7:4). 

За выход в третий круг Азаренко поборется с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Анна Шмидлова (Словакия).

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 42 661 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Виктория Азаренко (Белоруссия) - Елена Остапенко (Латвия) - 6:4, 7:6 (7:4)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2019/11/

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