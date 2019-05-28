Виктория Азаренко вышла во второй круг Roland Garros

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции, обыграв латвийку Елену Остапенко со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

За выход в третий круг Азаренко поборется с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Анна Шмидлова (Словакия).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) - Елена Остапенко (Латвия) - 6:4, 7:6 (7:4)