Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:40

Азаренко поздравила Соболенко: «Лучшая теннисистка в мире в этом году»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко поздравила соотечественницу белоруску Арину Соболенко с победой на US Open.

В финале вторая ракетка мира обыграла американку Джессику Пегулу в двух сетах — 7:5, 7:5.

«Мои поздравления! Лучшая теннисистка мира в этом сезоне. Также здорово увидеть в финале Джессику Пегулу. Самая скромная личность и крутая спортсменка. Все еще впереди, Джесс», — написала Азаренко в соцсети.

Арина Соболенко выиграла&nbsp;US Open. Соболенко исправила ошибки прошлого. Белоруска не сломалась в финале и выиграла US Open

Для Соболенко это третий титул в 2024 году: ранее она выиграла Australian Open и турнир в Цинциннати. Всего на ее счету 3 турнира «Большого шлема».

US Open
Арина Соболенко
Виктория Азаренко
Читайте также
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Дзюба пнул игрока «Амкала» и сорвал финал Лиги уличного футбола
По факту массовой драки на Кубани возбуждено уголовное дело
Усман Нурмагомедов забрал полмиллиона долларов и поддержал Палестину. Что произошло после победы Усмана Нурмагомедова
Стало известно, представители каких знаков зодиака путешествуют чаще всего
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Ольховский о победе Соболенко в US Open: «Арина одна из сильнейших теннисисток мира»
Лукашенко поздравил Соболенко с победой на US Open
Синнер против Фритца в финале US Open. Онлайн-трансляция матча
Соболенко — о победе на US Open: «Наверное, будем много пить»
Соболенко: «После потери отца моей целью было вписать нашу фамилию в историю тенниса»
Пегула: «Хотелось бы, чтобы Соболенко дала мне выиграть один сет»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости