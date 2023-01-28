Азаренко поздравила Соболенко с победой на Australian Open: «Потрясающе!»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила соотечественницу Арину Соболенко с победой на Australian Open-2023.

«Потрясающе! Поздравляю! Какая заслуженная победа! Впечатляет», — написала Азаренко в своем Twitter-аккаунте.

В финале Открытого чемпионата Австралии Соболенко обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Эта победа стала первой для белорусской теннисистки на турнирах «Большого шлема» в одиночной разряде.