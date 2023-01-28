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Сегодня, 16:42

Азаренко поздравила Соболенко с победой на Australian Open: «Потрясающе!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила соотечественницу Арину Соболенко с победой на Australian Open-2023.

«Потрясающе! Поздравляю! Какая заслуженная победа! Впечатляет», — написала Азаренко в своем Twitter-аккаунте.

В финале Открытого чемпионата Австралии Соболенко обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 4:6, 6:3, 6:4. Эта победа стала первой для белорусской теннисистки на турнирах «Большого шлема» в одиночной разряде.

Арина Соболенко. Белоруска без флага выиграла первый «мейджор» в карьере. В битве за титул Соболенко была сильнее Рыбакиной

Источник: Twitter
Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Виктория Азаренко
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