Виктория Азаренко: "Перед матчем с Халеп мне нужно поднять уровень игры"

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко считает, что после возвращения на корт после рождения ребенка у нее началась вторая карьера. Она также добавила, что должна поднять уровень своей игры перед матчем 1/8 финала Уимблдона с Симоной Халеп.

– Это новая глава моей жизни, у меня началась вторая карьера. Я не расцениваю это как возвращение, – приводит официальный сайт Уимблдона слова Азаренко. – Титулы, завоеванные ранее, остались в прошлом, и теперь у меня есть новые возможности.

Перед матчем с Халеп мне нужно поднять свой уровень игры. Я дошла до второй недели и буду играть с одной из лучших теннисисток мира. Это очень здорово.