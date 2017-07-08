Виктория Азаренко: "Перед матчем с Халеп мне нужно поднять уровень игры"

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко считает, что после возвращения на корт после рождения ребенка у нее началась вторая карьера. Она также добавила, что должна поднять уровень своей игры перед матчем 1/8 финала Уимблдона с Симоной Халеп.
– Это новая глава моей жизни, у меня началась вторая карьера. Я не расцениваю это как возвращение, – приводит официальный сайт Уимблдона слова Азаренко. – Титулы, завоеванные ранее, остались в прошлом, и теперь у меня есть новые возможности.
Перед матчем с Халеп мне нужно поднять свой уровень игры. Я дошла до второй недели и буду играть с одной из лучших теннисисток мира. Это очень здорово.
Я из Волгограда
ЧМОка, я дико извиняюсь,но кажется твой вкусный коэффициент,равный 6,плавно переходит в бесконечность. В переводе на нормальный язык -это значит,что колхозница и продавщица сельпо, Кузнецова Светлана Александровна, сейчас дерёт Полону Херцог как сидорову козу.
14:38 8 июля
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
С Азой очень большая разница в физухе, её Сима делала своей скоростью, а без скорости и в нелучшей форме нивелировать разницу в "мордатости" не представляется возможным.)
13:25 8 июля
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Шансы Азаренко в матче против Симы равны 99,99%.)) Скорее всего буду делать лёгкие деньги. Симона ещё не оправилась после травмы, не смогла обыграть Остапенко, и играет сейчас значительно слабее своих возможностей.
13:22 8 июля
Slim Taller
Объективно,шансов у Вики нет.Слишком мало времени прошло после возвращения.Если зацепит хотя-бы один сет это уже хорошо.
12:40 8 июля